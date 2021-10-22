«С юной обольстительницей Любушкой»: Гоген Солнцев засветился на кадре со своей невестой

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram разместил фотографию со своей предполагаемой невестой. На снимке они буквально светятся от счастья.

Надо сказать, что предполагаемая невеста Гогена Солнцева значительно старше его.

«С юной обольстительницей Любушкой! Потрясающего оптимизма и энергии человек! Малышка прошла вакцинацию и ей не придется сидеть дома в отличие от ее не уколотых подруг! Всем здоровья! Берегите свои жизни!» Гоген Солнцев

Напомним, что не так давно Гоген Солнцев развелся со своей женой Екатериной Терешкович после трех лет брака. Пенсионерка на 26 лет старше фрика. При этом Солнцев заявил, что в конце октября снова сыграет свадьбу. Правда, о своей избраннице он пока не распространяется. Известно, однако, что она значительно старше его.

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