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«То, чего боялась королева»: Меган Маркл отправила личное обращение политикам США

Герцогиня Сассекская решила поднять тему декретного отпуска.

«То, чего боялась королева»: Меган Маркл отправила личное обращение политикам США
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

В начале лета Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Сразу поле рождения малышки Лилибет Дианы герцоги Сассекские объявили о том, что ушли в декретный отпуск на пять месяцев. Некоторые американцы тогда обвинили пару в нарушении закона, ведь в Америке время, которые выделяют новоиспеченным родителям по уходу за ребенком, значительно меньше.

На этой неделе Меган Маркл решила поднять тему декретных отпусков на высоком уровне. Она отправила личное письмо двум политическим деятелям — Нэнси Пелоси и Чаку Шумеру. В обращении герцогиня Сассекская призвала предоставить гражданам доступ к оплачиваемым семейным отпускам.

Королевский писатель Роберт Джобсон утверждает, что королева знала о «политических взглядах и амбициях Меган», которые могут «смутить» королевскую семью.

«Это то, чего боялась королева, потому что теперь она может говорить все, что ей нравится», — цитирует эксперта Express.

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