«Он в сорок с лишним лет самостоятельно ни копейки не заработал»: муж Распутиной – о своем сыне

Муж певицы Маши Распутиной бизнесмен Виктор Захаров заявил, что все проблемы в его семье начались из-за сына Романа от предыдущих отношений.

«Он в сорок с лишним лет самостоятельно ни копейки не заработал. Все время на моей шее сидит. Какой я ему бизнес не давал – все развалил. Со всеми партнерами меня пытался стравить». Виктор Захаров

Как добавил Виктор Захаров, никто из близких, в том числе и он сам, не хочет слышать и видеть Романа, потому что мужчина — «уголовник, тунеядец и наркоман». Как заметил муж Распутиной, даже на эфир к телеведущему Андрею Малахову его наследник пришел под кайфом. Также Захаров в шоке, что его сын набросился на их дочь с Машей Распутиной. Захаров думает, что Малахов должен был предвидеть подобное развитие событий и не допустить, сообщает «Собеседник».

Напомним, что дочь Маши Распутиной и сын Виктора Захарова сошлись врукопашную в студии у Малахова. Их пришлось разнимать с помощью охраны.

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