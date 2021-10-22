«Спрятаться куда подальше»: принц Гарри может серьезно «задеть» принца Чарльза в своих мемуарах

Летом принц Гарри заявил о том, что пишет мемуары. Книга выйдет в свет в конце 2022 года. За ее написание герцог Сассекский уже получил от издательства гонорар — 20 млн долларов. Ранее он говорил, что все средства от продажи направит на благотворительность.

В Букингемском дворце с опаской ждут издание. Особенно, по словам королевского эксперта Эндрю Мортона, беспокоится принц Чарльз – отец Гарри.

«Если бы я был принцем Чарльзом, я бы хотел спрятаться куда подальше. Думаю, мы увидим его на огневом рубеже», — сказал Мортон изданию Us Weekly.

Эксперт добавил, что Гарри уже написал мемуары.

Добавим, ранее внук королевы отмечал, что пишет книгу не как принц, а как обычный человек. Правда, о чем Гарри хочет рассказать на страницах издания, остается загадкой.

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