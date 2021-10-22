«На ней всегда были дорогие шубы из норки»: Звездинский вспомнил роман Брежневой и Лиепы

Как отметил музыкант, у дочери генсека была слабость к мужчинам.

Музыкант Михаил Звездинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» проговорился о романе дочери генсека Леонида Брежнева Галины и артиста балета Мариса Лиепы.

«Трудно перечислить всех, кто был в этих ночных клубах в те годы. И Катя Васильева, и Володя Максимов, и Галя Брежнева. У Гали был роман одно время с Марисом Лиепой. Она всегда сидела в первом ряду на всех мероприятиях. А у меня был роман с подругой Галины Брежневой Инессой. Эта успешная модель. На Галине Брежневой всегда были дорогие шубы из норки. Она дарила людям ондатровые шапки. Много хорошего сделала для людей. Но любила выпить. Водочку с перцем». Михаил Звездинский

Как отметил Звездинский, он часто приходил в гости к Галине Брежневой. «Видел во всех состояниях ее. Она была красоткой, на всякий случай. Очень горячая штучка. А потом меня арестовали. Если бы она позвонила, то сразу бы отпустили. Но у нее тогда был шестимесячный запой», — заявил Звездинский.

Напомним, что Михаил Звездинский отсидел за свою жизнь 16 лет. Он четыре раза попадал в колонию за различные преступления.

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