«Беру 4-5 тысяч рублей в час»: сын Орбакайте рассказал, как строит бизнес в Москве

Младший сын Кристины Орбакайте – Дени Байсаров в прошлом году получил диплом престижного университета Великобритании. Он учился в Оксфорде. После этого 23-летний молодой человек вернулся в Россию. В Москве он организовал свою фирму по проведению мероприятий.

«Беру 4-5 тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать. Меня родители правильно воспитали. Мне папа помогает в бизнесе. Он идет со мной нога в ногу. Мне хочется, конечно, независимости. Но к этому надо прийти с опытом за плечами», — рассказал в своем микроблоге Дени.

Напомним, на днях внук Аллы Пугачевой пережил сильный стресс. Он едва не потерял аккаунт в инстаграм. Оказалось, что отобрать его хотел турецкий хакер. К счастью для начинающего бизнесмена все закончилось благополучно.

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