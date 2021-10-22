Выше бабушки Аллы на две головы! Пугачева в платье под зебру с вырезом лодочкой встретила внуков в Грязи

Примадонна похвасталась своими красавцами-внуками Никитой Пресняковым и Дени Байсаровым. Оба хороши собой, статные и широкоплечие.

В свои 72 года Алла Пугачева выглядит весьма и весьма молодо. Певица — трижды бабушка. У нее есть взрослые внуки Никита Пресняков и Дени Байсаров, а также внучка Клава, которую артистка любя называет «моя капелька». На фан-страничке семьи Примадонны появилось редкое фото, которое было сделано в замке в деревне Грязь. Погостить к именитой бабушке приехали красавцы-внуки Аллы Борисовны.

Сама певица встречала сыновей Кристины Орбакайте в изысканном луке. Певица примерила платье под зебру с вырезом лодочкой. Алла Пугачева сделала фирменный начес, отдав предпочтение мелким кудряшкам и не забыла про макияж. Сложно поверить, что артистке уже больше 70-ти лет. Выглядит она прекрасно.

«Внучки-то красавцы, уже выше бабушки Аллы на две головы», «Какие у Кристины сыновья! Просто львы», «Такими внуками можно и нужно гордиться», «Ох! Вот это мальчишки, как быстро выросли и повзрослели! Настоящие мужчины», «Статные красавцы, бог все им дал! И рост, и ширину плеч, и самое главное ум!», «А Аллуся все молодится-то еще! Ну и правильно делает», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.