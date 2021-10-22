«Лицом в воду и сдобой кверху»: Летучая в тесных стрингах повернулась к народу «промасленными» ягодицами

Телеведущая сексапильно утянула свои «сочные» прелести да так, что трусики едва не лопнули на пышных бедрах.

Лена Летучая с шиком отдыхает на Мальдивах. В своем микроблоге телеведущая поделилась «горячим» снимком в белоснежном купальнике. При этом звезда плюхнулась лицом в воду и всплыла «орешком» кверху. Свой «сдобный пирожок» теледива утянула тугими стрингами, изящно подчеркнув всю красоту пышных прелестей. Мужская часть поклонников Летучей просто лишилась дара речи. Такие манящие изгибы фигуры телеведущая показывает не так часто, как того хотели бы ее поклонники.

«Лицом в воду и сдобой кверху», «Вот это кадр! Такие прелести мир еще не видывал», «Ой, мамочки! Полегче», «Фигурка — отпад! Просто вкусняшка», «Какая карамелька на Мальдивах отжигает! Ауф, горячо», «Срочно пожарных на пляж! Тут все полыхает», «Промасленные ягодицы с пылу с жару», «Хороша! Ну просто богиня», «Афродита во плоти», «Эти булочки прямо-таки ждут шлепка», «Сочно! Трусики аж по швам трещат», «Стринги лопнут на таком пирожке с мясной начинкой», — пишут фолловеры.

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