Звездинский рассказал, как Пугачева отказалась во времена СССР от 50 тысяч рублей грузинского князя

Певец Михаил Звездинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как во времена СССР певица Алла Пугачева отказалась от 50 тысяч рублей от грузинского князя.

«В клуб «Сатурн» который я открыл в Москве, ходили богатые люди тех времен. От знаменитых артистов до воров в законе. Была там и Алла. Она только что выиграла на конкурсе в Сопоте. Пришла в красивом концертном платье на Новый год. Рядом Крамаров и Антонов сидели. Они взяли ее портрет художницы Ивановой и повесили надо мной. Пугачева говорит: «С этого дня кабак называет «Арлекино». Михаил Звездинский

Как отметил Звездинский, вскоре в заведение пожаловал некий грузинский князь. «Показал упаковку. В ней 50 тысяч рублей. Он говорит: «Пусть Аллочка споет что-нибудь» Я взял упаковку. Принес к ней. Вот, говорю, князь грузинский хочет познакомиться с тобой. Она говорит: «Передай ему, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет», — заметил Михаил Звездинский.

Напомним, что Михаил Звездинский – известный исполнитель русского шансона. С будущей женой Нонной он познакомился в 1979 году. У них есть общий сын Артем.

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