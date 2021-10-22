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Звездинский рассказал, как Пугачева отказалась во времена СССР от 50 тысяч рублей грузинского князя

По словам музыканта, Примадонна пошла на принцип.

Звездинский рассказал, как Пугачева отказалась во времена СССР от 50 тысяч рублей грузинского князя
Михаил Звездинский. Фото: Globallookpress.com

Певец Михаил Звездинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как во времена СССР певица Алла Пугачева отказалась от 50 тысяч рублей от грузинского князя.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«В клуб «Сатурн» который я открыл в Москве, ходили богатые люди тех времен. От знаменитых артистов до воров в законе. Была там и Алла. Она только что выиграла на конкурсе в Сопоте. Пришла в красивом концертном платье на Новый год. Рядом Крамаров и Антонов сидели. Они взяли ее портрет художницы Ивановой и повесили надо мной. Пугачева говорит: «С этого дня кабак называет «Арлекино».

Михаил Звездинский

Как отметил Звездинский, вскоре в заведение пожаловал некий грузинский князь. «Показал упаковку. В ней 50 тысяч рублей. Он говорит: «Пусть Аллочка споет что-нибудь» Я взял упаковку. Принес к ней. Вот, говорю, князь грузинский хочет познакомиться с тобой. Она говорит: «Передай ему, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет», — заметил Михаил Звездинский.

Напомним, что Михаил Звездинский – известный исполнитель русского шансона. С будущей женой Нонной он познакомился в 1979 году. У них есть общий сын Артем.

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Тэги

Алла ПугачеваМихаил ЗвездинскийПрограмма "Судьба человека"Савелий КрамаровЮрий Антонов