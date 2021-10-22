Утро перед школой в Грязи? Муж Пугачевой бродит по замку в халате, а их дочь Лиза бежит на завтрак

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» Алла Пугачева рассказала о том, какие «деликатесы» она обожала в детстве. Как оказалось, певица привыкла к самой простой еде, поэтому и своих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу роскошными блюдами и изысканной кухней никто в особняке не балует. Примадонна припомнила, что любила свежий хлеб с маслом и отварные сосиски. Часто, в качестве десерта, ее мама готовила эклеры, ну и конечно, пенка с варенья «всегда шла в ход».

Дети Аллы Борисовны тоже очень любит соски. Они могут съесть и овсянку на завтрак. А по словам Лизы, она не может устоять перед гречневой кашей с красной икрой. Это ее любимое блюдо. На фан-страничке Максима Галкина появились домашние кадры, их ранее в личном профиле публиковал сам шоумен. Муж Примадонны показал самое обычное утро в Грязи.

При этом Галкин расхаживал по замку в белом махровом халате, а его дочка Лиза спешила на завтрак, мечтая перекусить чем-нибудь вкусненьким. Но отец отвлек ее беседой.

«Доброе утро, папочка!» — улыбнулась девочка отцу в камеру. Но вопрос родителя о том, что они сейчас будут делать, немного озадачил малышку. «Есть!» — напомнил отец, и девочка радостно подхватила: «Да! Точно!», и заметно повеселела.

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