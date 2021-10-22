«Роман опаивает Настю»: подруга Макеевой переживает за будущее актрисы

В мае Анастасия Макеева в четвертый раз вышла замуж.

В этом году Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Избранником 39-летней актрисы стал 37-летний бизнесмен-строитель Роман Мальков. Они познакомились в прошлом году на даче у звезды, когда Роман приехал на заработки в Россию из Словении. В Любляне у него остались жена и четверо детей.

Подруга Анастасии Тамара Космынина считает, что актрису надо спасать.

«Настя такой человек, она падкая на мужчин – доверчивая, влюбчивая… Роман опаивает Настю. Я пытаюсь спасти, но ситуация с каждым днем усугубляется», — заявила Космынина в эфире шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Напомним, недавно Макеева запустила собственный бренд уходовой косметики, а на днях пара вернулась с Мальдив, где актриса изучала азы квантовой психологии.

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