«Я не смогу этого ему простить»: Алиса Вокс рассказала, за что точит зуб на Сергея Шнурова

На портале Teleprogramma.pro продолжается проект «Загугли звезду», в котором знаменитости рассказывают о себе лично, отвечая на поисковые запросы пользователей Интернета.

На сей раз героиней выпуска стала экс-солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс. Девушка рассказала, как пришла в группу, с какой травлей от Юли Коган столкнулась и почему ушла из коллектива.

Вокс подчеркнула, что она ушла не из-за сольной карьеры, а потому, что терпение работать в «Ленинграде» лопнуло. Атмосфера в коллективе, поведение участников и требования к ней стали выходить за все допустимые рамки. И когда блондинка ушла, Сергей Шнуров, по ее словам, сделал все, чтобы уничтожить ее как певицу.

«Про меня наговорили, что якобы меня уволили, у меня звездная болезнь. Но заметьте, с тех самых пор ни один человек не сказал мне об этом», — рассказала артистка. – «И только один человек говорит, что я конченная личность, а то и кое-что похуже. Если, например, Иосиф Пригожин может вызвать его на боксерский ринг, то я не могу этого сделать. Я могу только говорить, как это было с моей позиции. А дело зрителей – делать выводы. Но ведь сейчас у нас эпоха постправды».

«У кого больше подписчиков, тот и прав, поэтому, конечно, Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил меня. Я не смогу этого ему простить, поскольку это злоупотребление полномочиями, социальным статусом. Можно сказать, что Шнур добил лежачего, что совершенно не по-мужски», — точит зуб на Шнурова Вокс.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!