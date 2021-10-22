Когда белый полнит: Бузова показала, как несексуально могут выглядеть безразмерные мини-шорты

Поп-звезда современности Ольга Бузова очень много и усиленно тренируется, оттачивая хореографию своих номеров. Вместе с шоу-балетом она вновь встретилась в зале, чтобы порепетировать.

Для комфортных движений Бузова выбрала кроп-топ и белые шорты. Фасон мини она предпочла оверсайз, и он сыграл с красоткой злую шутку: и без того массивные бедра певицы стали еще более громоздкими, потеряв всю сексуальность.

Грандиозное шоу, к которому так усиленно и самозабвенно готовилась певица, в итоге перенесено на 2022 год. Дело в том, что с 28 октября мэр Москвы ввел жесткий локдаун, и запланированный на этот день концерт Бузовой оказался вне закона.

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