Из эпохи Людовика XIV: Ирина Пегова показала себя с рыжим фонтанжем на голове

Актриса не вышла из роли и отправилась прямиком в Instagram.

Звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова поделилась в своем микроблоге в Instagram оптимистичными фотокадрами, которые сделала сразу же после занавеса в театре.

Звезда, не выйдя из образа, принялась позировать с коллегами по сцене. При этом Ирина в стиле эпохи Людовика XIV выглядела подобно придворной даме: с яркими губами, мушкой над губой и объемным рыжим фонтанжем на голове.

Подписчикам такая яркая и озорная любимица понравилась. Они поспешили дать обратную связь Пеговой: «Класс!», «Красавица», «Ну какова красота! Богиня», «Ух ты какая рыжая красотка», «Рыжая бестия», «Обожаю эту компанию и этот спектакль! Нереальный заряд! Кайф!», «Такая всегда позитивная».

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