«У него был шок»: стало известно, почему Фоменко не общается с дочкой от второго брака

У Николая Фоменко довольно бурная личная жизнь. Сейчас он женат в четвертый раз и уже трижды дед. В каждом союзе актера на свет появлялись дети. Так, впервые Николай женился в 1980-м году на Елене Лебедевой. В этом союзе родилась Екатерина Гришковец. А спустя пять лет женой Фоменко стала артистка Людмила Гончарук. Они развелись через десять лет, когда родилась Дарина. Девушка взяла фамилию отчима – Одинцова.

«Я с папой не общаюсь. Мы виделись один раз, но не как папа и дочка. Когда он меня увидел, то у него был шок. У него много детей. Дороги отца с моей мамой в свое время разошлись. У меня полтора года назад не стало мамы» , — цитирует Дарину «Комсомольская правда».

больше по теме Как выглядит и чем занимается 17-летний сын Фоменко и Голубкиной Иван пошел по стопам родителей и развивает творческие способности.

Добавим, что третьей женой Фоменко была актриса Мария Голубкина, а четвертой стала пресс-секретарь Наталья Кутобаева.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.