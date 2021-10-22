«Каждая развивается в своей нише»: Авербух высказался о противостоянии Медведевой и Загитовой

Хореограф Илья Авербух высказался о надуманном противостоянии фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которых зрители и болельщики все время пытаются столкнуть лбами.

Как отметил Илья Авербух, он безумно рад, что Алина и Женя участвуют в одном проекте. По его мнению, просто замечательно, что они вместе встретились именно на «Ледниковом периоде».

«Каждая развивается в своей нише, это очень хорошо. Захочет Алина вернуться на лед в качестве участницы, если, дай бог, «Ледниковый» еще будет существовать, — мы будем счастливы. Захочет стать ведущей других программ, как Алексей, — тоже прекрасно». Илья Авербух

Напомним, что Алина Загитова стала первой на Олимпиаде в корейском Пхенчхане в 2018 году, а Евгения Медведева — второй. Причем Медведева просила своего тренера Этери Тутберидзе попридержать Загитову в юниорах, чтобы та не смогла составить ей конкуренцию, сообщает «Комсомольская правда».

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