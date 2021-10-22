«С трудом находила силы приезжать на репетиции»: Алиса Вокс рассказала, как Юлия Коган травила ее в «Ленинграде»

Певица Алиса Вокс обрела славу благодаря своему участию в коллективе «Ленинград». Она попала в него, пройдя кастинг, чтобы заменить ушедшую ненадолго в декретный отпуск Юлию Коган. Но задержалась в нем дольше, чем планировала изначально.

Правда, отношения с вернувшейся в группу Коган у Вокс не сложились. Об этом девушка рассказала в интервью «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. вокалистка невзлюбила новенькую, и той пришлось, мягко говоря, несладко.

Коган, по словам Вокс, сразу же настроила половину коллектива против нее. Она начала собирать сплетни – от смерти матери, которая, якобы была выгодна несчастной Вокс, чтобы ее не уволили из группы, — до физической нечистоплотности.

«Чудовищный уровень интриганства, сплетен, слухов здорово подкосил меня. И я с трудом находила в себе силы, чтобы приезжать на репетиции. В моей машине висела такая маленькая иконка для умягчения злых сердец. Это Богородица, в сердце которой вонзаются семь кинжалов. И каждый день, когда я ехала на репетиции, я прижимала эту иконку к груди, плакала и молилась об умягчении Юлиного сердца», — вспоминает Алиса.

Когда Коган уволили из группы, она выставила виновной в этом Вокс. И Алисе снова пришлось несладко – полколлектива ополчились на нее за это, травля и сплетни продолжились.

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