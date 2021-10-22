«Брухунова поперхнется»: бывшая жена Петросяна пожелала разлучнице счастья и здоровья

Елена Степаненко развелась с комиком в 2018 году.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке более 30 лет. А потом в жизни супружеской пары появилась молодая помощница Татьяна Брухунова. В 2018-й год в жизни комиков стал переломным. Петросян развелся со Степаненко и женился на Брухуновой. Делить имущество бывшие супруги продолжают до сих пор, а вот психологически Елена уже оправилась от развода. Она утверждает, что расставание пошло ей на пользу, а разлучнице желает только счастья.

«Ей — здоровья, счастья и радостных дней», — сказала Степаненко «Комсомольской правде» после своего выступления в рамках записи программы «Измайловский парк».

Режиссер проекта Анатолий Демидов отметил, что был рад видеть Елену в отличной форме.

«Брухунова, пожалуй, поперхнется, когда услышит добрые слова в ее адрес от той, которую так серьезно обидела. А Петросяну впору кусать локти, глядя на то, какую яркую, талантливую женщину и артистку он потерял. Но развод определенно дал новый импульс Степаненко», — отметил Демидов в разговоре с изданием.

Напомним, в этом году Евгению Петросяну исполнилось 76 лет. Год назад Татьяна Брухунова родила ему сына Вагана.

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