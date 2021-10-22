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Пересекла экватор: полуобнаженная Алена Рапунцель показала беременную фигуру

Экс-звезда «Дома-2» после разрыва с мужем улетела на родину.

Пересекла экватор: полуобнаженная Алена Рапунцель показала беременную фигуру
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель сейчас ждет второго ребенка. Уже известно, что это будет снова мальчик, но девушка уже не огорчается по этому поводу, хоть и хотела дочку.

Срок родов все ближе, и Рапунцель уже пересекла экватор своей беременности. Она показала, как сейчас выглядит ее фигура. «У нас сегодня началась 21 неделька», — сообщила девушка.

Алена Рпунцель
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

В настоящее время красотка находится на малой родине у родителей во Владивостоке. Туда девушка улетела «зализывать раны» — она на днях разошлась с отцом своего будущего ребенка, стриптизером Ильей Семиным, за которого вышла замуж в сентябре. Что стало причиной столь стремительного разрыва, она пока не сообщает. Инстадива даже обратилась к психологу.

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