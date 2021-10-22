Алиса Вокс – об уходе из «Ленинграда»: «Работать в караоке бэк-вокалисткой, подпевая пьяным гостям, было интереснее»

Алиса Вокс много лет была солисткой группировки «Ленинград». Изначально блондинка должна была на несколько месяцев подменить Юлию Коган, ушедшую в декрет, но сотрудничество с коллективом вылилось в полноценный и большой творческий период в жизни девушки.

В составе группы «Ленинград» Алиса Вокс исполнила такие хиты, как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и многие другие. Спустя четыре года, в 2016-м, девушка ушла из проекта в сольное плавание. И рассказала, почему тогда, на самом пике своей популярности, она приняла такое решение.

«Не очень понимаю людей, которые по 25 лет работают на одном и том же месте. Если только это не медицинская или не научная работа», — сравнила Алиса. И пояснила: она поняла, что дала группе все, и группа ей – тоже.

«Лично я поняла, что больше не могу петь одни и те же песни. За кулисами звучали одни и те же шутки, изо дня в день я видела одни и те же лица. Наверное, я скажу сейчас чудовищную вещь, но работать в караоке бэк-вокалисткой, подпевая пьяным гостям, было намного интереснее», — призналась девушка в интервью «Загугли звезду».

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