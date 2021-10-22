В кадр задом: Самбурская в бикини со стрингами предъявила пышные ягодицы в камеру

Пока другие знаменитости тоскуют по морю, Настасья Самбурская исполняет свои желания. Звезда сериала «Универ» улетела на Мальдивы и уже вовсю наслаждается долгожданным отпуском.

Подписчикам в микроблоге девушка не так много показывает. Но то, что она уже опубликовала, вряд ли кого-то оставило равнодушным. Сначала красотка показала себя до солнечных ванн, запечатлевшись в бикини на селфи. а затем перешла к более радикальным ракурсам и кадрам.

В stories своего профиля Самбурская показала крупным планом свои пышные ягодицы в черном бикини. Красотка приняла соблазнительную позу, явив в камеру сдобные округлости в стрингах, на которые поставила банку лимонада, и написала «Здесь могла бы быть ваша реклама».

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