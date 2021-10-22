Модные образы для мам в декрете
Видео
Как правильно подобрать очки: мнение стилиста
Видео

В кадр задом: Самбурская в бикини со стрингами предъявила пышные ягодицы в камеру

Актриса любит эпатировать публику откровенным контентом.

В кадр задом: Самбурская в бикини со стрингами предъявила пышные ягодицы в камеру
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/

Пока другие знаменитости тоскуют по морю, Настасья Самбурская исполняет свои желания. Звезда сериала «Универ» улетела на Мальдивы и уже вовсю наслаждается долгожданным отпуском.

Подписчикам в микроблоге девушка не так много показывает. Но то, что она уже опубликовала, вряд ли кого-то оставило равнодушным. Сначала красотка показала себя до солнечных ванн, запечатлевшись в бикини на селфи. а затем перешла к более радикальным ракурсам и кадрам.

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/

В stories своего профиля Самбурская показала крупным планом свои пышные ягодицы в черном бикини. Красотка приняла соблазнительную позу, явив в камеру сдобные округлости в стрингах, на которые поставила банку лимонада, и написала «Здесь могла бы быть ваша реклама».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Настасья СамбурскаяНовости googleСамбурскаяСамбурская новостифото в бикини