Грудью в песок: Дарья Пынзарь в бикини без пуш-ап сверкнула пышным бюстом

Телеведущая улетела в Аланию, где проводит отпуск с семьей.

Дарья Пынзарь по возвращении на «Дом-2» в качестве ведущей проекта обрела новую волну популярности. Количество подписчиков ее микроблога неуклонно растет, сама девушка радует фолловеров разнообразным контентом.

Сейчас блондинка улетела в мини-отпуск к семье в Аланию. Первым делом красотка отправилась на пляж, где успела запечатлеться в самых разных ракурсах.

На этот раз Пынзарь в бикини позировала для селфи, общаясь с подписчиками. Она уткнулась грудью в песок и, приподнявшись, сверкнула пышным бюстом без пуш-ап. Девушка, похудев на 10 килограммов, не перестала быть обладательницей соблазнительных форм.

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