Стильная малышка: Пелагея запечатлела дочку от Телегина в модном платьице с воланами

Певица Пелагея воспитывает дочь Таисию от хоккеиста Ивана Телегина. В январе девочке исполнится уже пять лет. Периодически в своем инстаграм артистка делится кадрами, на которых запечатлена Таисия. На этот раз фанаты увидела Таисию в черном платьице с белым кружевом.

«Наши самые прекрасные! Какая же она милая, смешная, до невозможности хорошенькая малышка! Красавицы!», — писали пользователи Сети.

Напомним, с хоккеистом Телегиным Пелагея развелась в прошлом году. Спортсмен выплачивает дочке алименты, для которых артистка открыла спецсчет. Деньгами Таисия сможет распорядиться тогда, когда достигнет совершеннолетия.

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