Секрета больше нет: Волочкова впервые показала лицо нового бойфренда

Этим летом Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным Олегом, который был рядом с балериной год. Артистка призналась, что отношения исчерпали себя. Но одинокой она была недолго. Вскоре красотка представила нового возлюбленного, которого по традиции начала скрывать физически.

Однако недолго Волочкова смогла хранить секрет. И наконец впервые показала лицо своего бойфренда Владимира, который на 7 лет младше нее.

Как оказалось, сейчас артистка переживает новую волну хейта и нападок. Теперь стараются не ее недруги, а люди из прошлого Владимира – экс-жены, возлюбленные и родственники. Но Волочкова уверена, что это не повод огорчаться, а причина задуматься.

«Любая женщина может сделать так, что мужчина будет с ней! Для этого нужно быть настоящей, искренней и самодостаточной. И уверенной в себе. По-волочковски! Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в вашей проблеме глубже и не обвинять в этом меня», — высказалась артистка.

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