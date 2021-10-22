«Я не рожала не потому, что не хотела»: Ермакова на «Доме-2» призналась, что шесть раз теряла ребенка

Надежда Ермакова давно прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2». В этом году девушка снова вернулась на телестройку, сначала отвечать за кастинг, а потом и строить личное счастье.

Сейчас Ермакова встречается с Даниэлем Чистовым, который на 10 лет младше нее. На минувшем «лобном» девушка не смогла спокойно обсуждать вопросы потомства и расплакалась. «Самый большой страх для женщины – это не состояться как женщина, никогда не родить ребенка. Это очень страшно, правда», — глотая слезы, высказала свое мнение Ермакова. И оказалось, что Наде есть из-за чего переживать:

«Не получается, я не рожала ребенка не потому, что я не хотела. Не получается! У меня было шесть выкидышей, я прошла очень трудный путь, оно не лечится на протяжении многих лет! Не выдерживают такое мужчины!».

Надю очень сильно задела тема деторождения. Она буквально билась в истерике, а слезы лились из ее глаз градом. Даниэль не знал, как реагировать на эмоции любимой, и старался крепко обнимать Надю.

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