Красотка с Таймс-сквер: Клава Кока в атласном лиловом бомбере и мини-юбке прогулялась по Манхэттену

Поп-звезда современности отправилась на ту сторону Атлантики, чтобы похвастаться своими достижениями.

Подопечная Black Star Клавдия Высокова, прославившаяся как Клава Кока, этой осенью особенно много работает. Девушка даже не успевает спать и периодически жалуется поклонникам на усталость.

На этот раз Коке удалось как следует выспаться – она улетела в Нью-Йорк. Оказавшись по ту сторону Атлантики, красотка сразу же отправилась на Таймс-сквер, где разместился билборд с ее изображением.

«Мечта сбылась! Я в Нью-Йорке. На главной улице мира Times Square. Ааа, ущипните меня!

Помню, как в 2018 впервые прилетела в NY и помню, как залипала на эти светящиеся небоскребы…. А сейчас там мое лицо во все здание», — радуясь, написала звезда.

Сама артистка отметилась на Манхэттене в атласном лиловом бомбере, мини-юбке и колготках в сетку. Девушка с удовольствием позировала на главной улице города, опубликовав снимки в микроблоге.

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