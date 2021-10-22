Хейтерам на зависть: постройневшая Рудова в бикини подразнила рельефными прелестями

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова этой осенью решила похудеть. Девушка подчеркивает, что для нее эталон красоты — это стройная Мила Йовович времен «Пятого элемента», и стремится достичь идеала.

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За несколько недель усиленной работы над собой девушка похудела на 6 килограммов. Особую зависть у поклонников и хейтеров Рудовой вызывает тот факт, что во всех местах красотка похудела, кроме груди.

И на зависть всем Рудова показала свои рельефные прелести в микроблоге. Она призналась, что, часто публикуя себя полуобнаженной, мотивирует тем самым себя не есть лишнего.

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