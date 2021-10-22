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Туго и мокро: Настя Каменских в стрингах показала загорелую «зону бикини»

Певица подставила телеса дубайскому солнышку, понежившись на пляже.

Туго и мокро: Настя Каменских в стрингах показала загорелую «зону бикини»
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Поп-дива Украины Настя Каменских, полюбившаяся поклонникам еще во времена дуэта «Потап и Настя», сейчас строит сольную карьеру. У девушки она идет в гору, график расписан на год вперед, а идущие один за другим концерты не всегда дают перевести дух.

Поэтому Каменских поставила на паузу свой бешеный ритм и улетела в Дубай. Компанию ей составил муж Потап, и вместе они появились на курортном пляже.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Чтобы не томить поклонников в ожидании снимков в бикини, красотка поспешила запостить свои телеса в стрингах. Сразу после купания Каменских подставила бедра солнышку и фотокамере, запечатлев «зону бикини» в тугих трусиках.

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