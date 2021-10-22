«Я здесь очень популярен!»: экс-муж Бородиной появился на шопинге в «Садоводе»

Второй муж Ксении Бородиной, этим летом ставший бывшим, Курбан Омаров продолжает развиваться в блогерстве. Мужчина много путешествует, снимает и публикует самый разный контент.

На этот раз Омаров отправился в «Садовод» на шопинг. Об этом мужчина рассказал своим подписчикам в Instagram.

«Приехал на «Садовод», и я, оказывается, здесь очень популярен!», — рассказал блогер.

Мужчина совершил несколько покупок фейковых брендовых вещей, которые показал в stories своего микроблога. А затем отправился в торговый комплекс на Дубровский рынок, где приобрел то же самое.

Мужчина объяснил: на популярных рынках он оказался ради блога, и намерен бороться с контрафактом.

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