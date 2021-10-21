Маленькая леди: Пелагея нарядила подросшую дочку в черное платье с кружевами и жабо

Пелагея уже давно стала для многих кумиром. Она является одной из самых известных исполнительниц народных песен и романсов в России. Блондинка также в этом году снова стала членом жюри в шоу «Голос». За жизнью веселой и женственной артистки наблюдают сотни тысяч поклонников. К слову, она успевает не только выступать, но и растить дочку Таисию, которую родила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным.

После развода Пелагея сама воспитывает наследницу, но не запрещает экс-мужу ее навещать. В этом году певица не раз брала девочку в поездки и даже отпраздновала день рождения крохи на Мальдивах. А вот 21 октября в соцсети артистка поделилась кадрами с наследницей. На фото они были одеты в одной гамме. Пелагея подчеркнула фигуру черным силуэтным платьем. А вот ее дочка предстала в платье оверсайз с кружевом и жабо.

Также на видео девочка обнимает певицу и кричит: «Я мамина бубусенька!»

«А у наших девушек-то сегодня именины! У обеих, в один день! Поздравляем Полю и Тасю! Пусть ангелы-хранители этих имен хранят всех Пелагей и Тась от невзгод судьбы, и защищают от всякой нечисти!» — говорится в сообщении к посту.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили их комплиментами. «Надо же, какое совпадение! В один день! Удивительно!», «Какая же она милая, смешная, до невозможности хорошенькая малышка!», «Такие клевые!», «Милашки», — прокомментировали пост подписчики.

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