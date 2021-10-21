Сама грация: Катерина Шпица в силуэтном платье-бюстье цвета мяты подчеркнула стройную фигуру

Екатерина Шпица не скрывает, что для нее работа — удовольствие. Она снялась в десятках разных картин, включая «Елки последние», «Метро», «Желтый глаз тигра». Актриса также играет в театре. В этом году она сыграла свадьбу со своим возлюбленным — бизнесменом Русланом Пановым. Несмотря на загруженный график работы, звезда находит время, чтобы выходить в свет.

21 октября в Москве состоялась презентации нового сезона телеканала «TV1000 Русское кино». На мероприятии Шпица появилась в вечернем платье, чем привлекла к себе внимание. Актриса подчеркнула стройную фигуру атласным платьем-бюстье. Силуэтный наряд мятного цвета дополнили туфли. Она также сделала аккуратную укладку и неброский макияж. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатерина ответила на вопрос, не боится ли она новой волны вируса.

«Зачем думать об этом сейчас. Я выпускаю книгу „Катерина Шпица: Жизнь в эпизодах“. Муж читал черновики уже. Говорит, люди задают стереотипные вопросы, мол, не рано ли? Почему, чтобы высказаться, нужно обязательно ждать седин? К слову, в книге использованы в том числе записи из дневников и «Инстаграма», — рассказала звезда.

К слову, также среди гостей были замечены Алика Смехова, Роман Курцын, Анна Цуканова-Котт и другие известные персоны. Из угощали изысканными блюдами, а Ирина Горбачева и DJ Lesha Mironov выступили для них.

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