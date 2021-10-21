По-молодежному: 53-летняя Смехова в пудровом костюме в крапинку и кедах предстала на публике

Алика Смехова является заслуженная артистка РФ. Она снялась в десятках разных фильмах и сериалах. Отметим, что ее папа Вениамин Смехов в свое время сыграл легендарного Атоса из «Трех мушкетеров». Сама актриса несколько раз состояла в браке. У нее есть сыновья Артем и Макар. Обычно она не сидит дома, а предпочитает проводит свободное время в компании друзей.

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В 53 года Смехова может похвастаться моложавым видом. Она также не боится экспериментировать с нарядами, поэтому носит не только платья. 21 октября в Москве состоялась презентация нового сезона телеканала «TV1000 Русское кино». В рамках мероприятия гостей угощали изысканными блюдами, представили амбассадоров канала, прошел концерт Ирины Горбачевой и сет от DJ Lesha Mironov.

На презентации, где также был корреспондент портала Teleprogramma.pro, Алика появилась в современном наряде. Она отдала предпочтение костюму в пудровом цвете с принтом. Наряд в крапинку в пижамном стиле дополнили футболка и кеды. Образ скрыл изъяны ее фигуры, а цвет зрительно омолодил актрису. За столиком она с удовольствием общалась с Анной Цукановой-Котт.

Также среди гостей отметился каскадер и актер Роман Курцин. Он пришел в одиночестве. Однако его костюм с жилеткой подчеркнул тот факт, что артист находится в хорошей форме после минувшего лета.

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