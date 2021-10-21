«Исключительно с ее жадностью»: адвокат Евгения Петросяна объяснил, с чем связано плохое самочувствие Елены Степаненко

Личный юрист Евгения Петросяна высказался по поводу ухудшения здоровья Елены Степаненко на фоне раздела имущества.

Напомним, ранее знакомый бывшей жены Петросяна упомянул о плохом самочувствии артистки. Приятель Степаненко уверен, что причиной этому стало судебное разбирательство по разделу общего имущества бывших мужа и жены.

Однако у адвоката Евгения Петросяна есть иная версия.

«Если Елена Григорьевна и ослаблена, что в общем-то логично, то исключительно от затянутого ею же судебного процесса. Причем не просто затянутого, а еще и инициированного. Евгений Ваганович изначально многократно предлагал поделить все пополам во внесудебном порядке. Но Степаненко твердила: «Только через суд, пусть будет так, как суд решит». Была уверена, что 80% всего достанется ей. А суд взял и поделил 50 на 50», – отметил Сергей Жорин.

«Да, есть некоторые нюансы, но глобально имущество разделено поровну. И это, конечно, Степаненко потрясло. Дальше они планировали в одно заседание поломать решение и добиться большей части себе. Но опять не вышло: Мосгорсуд стал детально все изучать, погружаться, правильно и законно к этому подходить. Думаю, данный аспект тоже подрывает Елене Григорьевне здоровье. Если Степаненко действительно ослаблена, то ей нужно из себя каким-то образом извлечь злость и неприязнь к Петросяну и его семье, которые в ней сидят, и завершить этот судебный процесс. Все эти затяжки связаны исключительно с ее жадностью, желанием получить как можно больше. Даже больше того, что она может потратить», — резюмировал адвокат Евгения Вагановича для Starhit.ru.