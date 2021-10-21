«Очень стильный лук»: Алена Шишкова прогулялась в дутой куртке с аксессуарами в спортивном стиле

В последних публикациях личного микроблога бывшей возлюбленной Тимати — Алены Шишковой — появилась фотография в образе уличного стиля.

Стилист портала Teleprogramma.pro Никита Карстен рассказал, почему модницам стоит присмотреться к новому луку знаменитости.

«На Алене очень стильный лук, начиная с кисельно белых кед, и я считаю, что каждый любитель белой обуви должен так следить за своей. Сейчас очень популярен оттенок приглушенных цветов, как на Алене — серо-голубой. Не стоит бояться, что вы в нем как-то потеряетесь. Можно его разбавить черным, либо поступить как Алена. Она добавила в него молочно-бежевый оттенок. Алена выбрала актуальный фасон дутого пальто. Обратите внимание на размер самой клетки, если бы она была больше, то возможно, она бы полнила Алену. За этим нужно внимательно следить — за соотношением с вашими пропорциями. Алена идеально подобрала сумку супермодного фасона — Bottega с золотой цепью. Подобный аксессуар можно внедрить в любой образ — как в спорт, так и в вечерний. Фасон очень универсальный. За счет того, что это кожа, можно играть как угодно», – подчеркнул стилист.

«Головной убор тоже подобран идеально по цветовой гамме. Но если на вас, как и на меня, не садятся кепки, то можно взять вытянутую вязаную шапку такого же оттенка или же подобрать его под пальто. Такую шапку нужно носить так: не сильно надевать на голову, чуть приспуская. По обуви: можно заменить на батальоны или ботфорты на тракторной подошве, если хотите утеплиться. В целом образ классный, модный и лаконичный. Настоящая инстадива», – похвалил Шишкову модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы — шесть лет.

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