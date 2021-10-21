Бородина в мини-платье из белого атласа и модных босоножках впервые пришла к Урганту на шоу

Ксения Бородина является одной из самых известных ведущих в России. Она уже 17 лет занимает пост ведущей в реалити-шоу «Дом-2». В свое время ее напарницами были Ксения Собчак, а потом Ольга Бузова. До недавнего времени Бородина вела достаточно закрытый образ жизни. Она не редко выходила в свет и почти не снималась в других передачах. Но в этом году телеведущая развелась и решила насладиться свободной жизнью.

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Все лето Ксения не пропускала вечеринки. Она то и дело появляется на светских раутах и концертах звезд. Телеведущая даже согласилась стать участницей «Ледникового периода». Теперь Бородина сообщила, что снялась в шоу у Ивана Урганта. Так как она особое внимание уделяет моде, то свой образ для такого случая продумала до мелочей.

В студии «Вечернего Урганта» Ксения предстала в белоснежном мини-платье из атласа и босоножках Золушки, которые стали трендовыми в этом году. Виктория Лопырева, Яна Рудковская и другие известные модницы тоже носят такие прозрачные босоножки.

«Смотрите сегодня в 23.30 Москва и Екатеринбург, а в понедельник остальные города России, программа „Вечерний Ургант“. Было весело», — сообщила она.

Поклонники оценили лук телеведущей. Некоторые также заметили, что с ней снялись семь парней. «По истине красивая женщина, восторгаюсь много лет», «Ургант крутой, Ксения красотка, а туфли огонь», «Какие интересные босоножки у вас, Ксения», «Какая вы красивая, вы украшение вечера!», «Ничего себе, вот это сюрприз», — прокомментировали пост подписчики.

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