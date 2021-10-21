«Проявляются бывшие жены, тещи»: Волочкова закинула ножки на возлюбленного, демонстрируя идиллию

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Она выступала в Мариинском театре и Большом театре. Теперь артистка создает собственные постановки. Однако она также прославилась благодаря своему порой эпатажному поведению. Анастасия дружит с Никитой Джигурдой, а шпагат она демонстрировала не только на сцене, но и на пляже.

Но пока Волочковой не везет в любви. Она встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым. Потом у нее были отношения с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого родила дочку. Но и с ним балерина не смогла обрести счастье. Своего таинственного возлюбленного Олега она скрывала больше года. И только танцовщица его показала, как их союз распался. Уже спустя несколько месяцев Анастасия стала жить в своем особняке с новым избранником.

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До недавнего времени балерина предпочитала не показывать бойфренда. Однако потом она рассказала, что его зовут Владимир. Избраннику звезды 38 лет. По всей видимости, после этого на Волочкову вышли бывшие жены ее возлюбленного, что артистке не понравилось.

На этот раз она запечатлелась на диване в объятиях избранника, сложив на него натруженные ножки.

«Не стоит проводить расследования, кто, что, кем и где работает и кто сколько зарабатывает… Это просто мы. Счастливые утренние — Анастасия и Владимир. Меня удивляет один момент: почему, когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, даже будучи когда-то разведенным, тут же нарисовываются и проявляются бывшие жены, тещи, женщины да и все остальные. Со своими дешевыми истериками. Дорогие мои!! Я не угроза, я любимая женщина. Вы взбудоражены тем, что ваш бывший сейчас со мной? А где вы были, когда человек был с вами? Почему вы его не любили и не ценили, и только спустя много лет и десятилетий вы вспоминаете о нем, и в тот момент когда на горизонте появляется Волочкова?» — написала звезда.

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