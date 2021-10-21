«Я не из тех, кто говорит, что больше не будет любить»: Настя Ивлеева после развода поделилась планами на личную жизнь

Бывшая жена рэпера Элджея — Настя Ивлеева — пообщалась с фанатами и поделилась с ними размышлениями о личной жизни.

В последних Stories личного микроблога Ивлеевой появилось заявление о бывшем возлюбленном знаменитости. Настя рассказала, что не будет сводить тату, связанные с экс-избранником.

Телеведущая обожает татуировки и не хочет забывать о бывших возлюбленных. При этом артистка готова к новым романам. Ивлеева не ставит на себе крест. Она верит, что может еще раз влюбиться.

«Я люблю воспоминания! Я ни один партак не сведу с тела! Более того, завтра иду делать новый», — призналась Настя.

«Я не из тех, кто говорит о том, что никогда больше не выйдет замуж или не будет любить! Я открытая, влюбчивая, свободная девчонка! Любить — прекрасно!» – написала Ивлеева.

Напомним, ранее Настя Ивлеева поделилась своими ощущениями во время поцелуя с Ксенией Собчак. Блогер призналась, что навсегда запомнит язык телеведущей.

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