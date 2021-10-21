«Похайпиться на шумихе»: Саша Спилберг о собственной пропаже

Исчезнувшую на несколько дней девушку искал весь Instagram и даже ее семья. Она появилась в Сети и рассказала, где была.

Российский видеоблогер и певица Саша Спилберг (настоящая фамилия — Балковская) на несколько дней исчезла из поля зрения общественности. Подписчики отметили, что девушка неактивна в своих соцсетях, а родители и молодой человек забили тревогу. И вот блогерша появилась в Сети и рассказала с своем телеграмм-канале, где она была все это время.

Саша исчезла из медиапространства на трое суток. Ее родители начали публично просить помощи в поиске девушки, а затем отчитывались в соцсетях о продвижении дела.

Однако Спилберг уже нашлась. В своем канале в Telegram Саша написала длинный пост, где разозлилась на посторонних людей, которые, по ее мнению, просто ловили хайп на шумихе вокруг ее исчезновения.

«Как Саша Балковская — я могла себе позволить отключиться, дать себе время. Но как Саша Спилберг — я не учла, что команда и родители могут забить тревогу, ведь я делала что-то подобное и раньше. Когда живешь в моем ритме, часто не хватает уединения», — призналась Спилберг.

Оказалось, что трюк с исчезновением — всего лишь задание от психолога Саши. Девушка хотела побыть наедине с собой и разобраться в собственных проблемах.

«Цель: стать более открытой самой и своей аудитории. Я возвращалась домой окрыленная! Так хотелось поделиться тем, что я поняла для себя за эти дни».

Общественность и даже поклонники блогерши неоднозначно восприняли ситуацию. В комментариях в ее блоге некоторые подписчики переживают за Сашу, а другие же — считают все пиаром и желанием поднять рейтинги. Сама Спилберг это отрицает и жалуется, что мало кто хочется понять ее и разобраться в деле.

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