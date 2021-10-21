«ЗОЖ не для меня»: Башаров развеял миф о том, что похудел и перестал пить

Актер и телеведущий Марат Башаров дал свое первое интервью на YouTube: 47-летнего артиста пригласили в шоу «Алена, блин!» Ведущая отметила, что зрители в Сети пишут, мол, в новом сезоне «Битвы экстрасенсов» мужчина стал лучше выглядеть, похудел и даже перешел на ЗОЖ.

Башаров не согласился с этими комментариями, а от здорового образа жизни категорично открестился.

«ЗОЖ и Башаров — это как гений и злодейство, такого не может быть. Это не для меня, — сказал Марат. — Ничего не изменилось. То, что я похудел, это все неправда. На весах плюс хороший. Может быть, весы врут? Я любил и буду любить поесть вкусненькое и выпить. Я от этого никогда не отказывался и, дай бог, не откажусь в ближайшее время».

Актер отметил, что ему и в жизни указывают на позитивные изменения во внешности, но он не знает, с чего люди делают такие заключения. Марат по прежнему любит выпить «бутылочку красного вина» или «пару рюмашек водочки под пельмешки со сметанкой». Мужчина уверен, что не напивается до такого состояния, когда из него могут «вылезать бесы».

Кстати, свою любовь к еде во время пандемии Башаров превратил в кулинарный YouTube-канал, в котором появляются видео о вкусных блюдах, им лично приготовленных.

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