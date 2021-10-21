«Тиктокеры должны понимать, успехи и деньги — мимолетны»: Безруков о новом фильме и образовании

Российский актер театра и кино Сергей Безруков снялся в исторической драме «Учености плоды», который выходит в прокат 21 октября. Фильм рассказывает о 1944-м. Из Германии в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина приезжает профессор литературы Мария Шиллер и просвещает местных крестьян и солдат, знакомя их с творчеством великого поэта. Ее действия злят немецкое командование. Фронт наступает, из Берлина приходит приказ вывозить все ценное из музея. Накануне премьеры Безруков дал интервью Cosmopolitan.

Артист рассказал немного о своем герое. По его словам, это сложный и неоднозначный образ. Безруков играет солдата, который был на Гражданской войне, прошел через контузию и потерял семью. Однако жизненные трудности не сделали его злым, наоборот — мужчина отказывается убивать и браться за оружие.

«Еще одна интересная особенность – у моего героя нет образования, даже школу не окончил, но при этом он отлично работает руками – может и пианино починить и электричество в доме наладить. А еще он очень тонко понимает поэзию Пушкина. То есть он, безусловно, мужчина с мозгами, хоть и неграмотный», — комментирует Безруков.

Размышляя об образовании, артист выделяет тенденцию в нашем, уже не киношном мире, к отказу от получения диплома. Безруков видит яркий контраст между теми кто, стремится получить профессию и знания, и теми, кто хочет просто делать деньги.

«Такие люди, как тиктокеры, должны понимать, что успех и деньги – мимолетны. Сегодня ты популярен, а завтра оказываешься на улице – и вот тогда-то профессия и пригодится», — замечает актер.

Однако Безруков заметил, что бывают, конечно, и исключения. Иногда талант может восполнить отсутствие образования. В пример артист привел актерскую игру и вокал Никиты Преснякова.

Кроме того, актер посетовал, что ему редко удается выкроить свободную минутку для просмотра фильмов. Но недавно он смог посмотреть сериал «Острые козырьки», а также фильмы Кончаловского и Гая Ричи.

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