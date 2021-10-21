«Ай, Пашка»: Утяшева приревновала Волю к Бузовой после совместных съемок

Гимнастка Ляйсан Утяшева приревновала своего мужа юмориста Павла Волю к телеведущей и певице Ольге Бузовой.
Воля в Instagram сообщил, что снимал совместные ролики для ТикТока с Ольгой Бузовой. Один из них он опубликовал. На кадрах они вместе танцуют под новый хит яркой исполнительницы «Без дел».
«Приходила Бузова. Заставляла снимать Тиктоки. Соглашался».
«Ай, Пашка», — заметила на это в комментариях Ляйсан Утяшева.
Напомним, что у Воля и Утяшевой двое общих детей. А вот Ольга Бузова сейчас одинока и мечтает построить новые отношения.
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