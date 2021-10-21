Средств у вдовы нет: друг Бориса Грачевского хочет взыскать 18 миллионов рублей с его жены

В суд поступили два иска от ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш».

Друг создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Аркадий Григорян подал два иска в суд, которые адресованы его вдове Екатерине Белоцерковской, а также наследникам режиссера. Иски поступили от ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш».

Как отметили в Мещанском суде Москвы, эти иски о взыскании задолженности. Друг Грачевского Аркадий Григорян хочет получить с близких режиссера 18,5 миллионов рублей согласно заключенным ранее договорам. Сюда входит основной долг и проценты.

Заметим, что заседания по этим делам намечены на 29 октября и 18 ноября. Адвокат вдовы режиссера Екатерины Белоцерковской уже заявил, что деньги, вероятно, брал взаймы когда-то Грачевский. Вернуть же должны теперь его близкие. Вот только таких средств у Белоцерковской и близко нет. Она нигде не работает, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в январе этого года. За его наследство развернулась борьба между родственниками и коллегами.

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