Модные образы для мам в декрете
Видео
Как правильно подобрать очки: мнение стилиста
Видео

Никаких бриллиантов: Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за 15 долларов

Накануне герцогиня Кембриджская побывала на мероприятии в благотворительном фонде.

Никаких бриллиантов: Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за 15 долларов
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

На днях Кейт Миддлтон побывала в благотворительном фонде, который работает с зависимыми. Герцогиня Кембриджская выбрала наряд красного цвета – юбка плиссе в пол и водолазка ей в тон.

Она дополнила свой огненный образ туфлями телесного цвета Ralph Lauren за  675 долларов и крошечной сумочкой DeMellier Nano Montreal за 395 долларов в том же кремовом оттенке. Но внимание фанатов привлекли ее серьги.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Вместо бриллиантов или жемчуга Миддлтон выбрала витые серьги-обручи Asos, которые можно купить за 14,50 долларов (1000 рублей). Они покрыты 14-каратным золотом.

Добавим, что их Кейт уже надевала в мае этого года, когда посещала музей Виктории и Альберта. Об этом пишет Page Six.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостимода и стиль