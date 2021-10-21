Никаких бриллиантов: Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за 15 долларов

На днях Кейт Миддлтон побывала в благотворительном фонде, который работает с зависимыми. Герцогиня Кембриджская выбрала наряд красного цвета – юбка плиссе в пол и водолазка ей в тон.
Она дополнила свой огненный образ туфлями телесного цвета Ralph Lauren за 675 долларов и крошечной сумочкой DeMellier Nano Montreal за 395 долларов в том же кремовом оттенке. Но внимание фанатов привлекли ее серьги.
Вместо бриллиантов или жемчуга Миддлтон выбрала витые серьги-обручи Asos, которые можно купить за 14,50 долларов (1000 рублей). Они покрыты 14-каратным золотом.
Добавим, что их Кейт уже надевала в мае этого года, когда посещала музей Виктории и Альберта. Об этом пишет Page Six.
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