«В этом сезоне, к сожалению, без меня»: Шепотинник объяснил, почему его не будет в седьмых «Сватах»

Актер Денис Шепотинник в Instagram объяснил, почему его не будет в седьмых «Сватах». По его словам, в 2013 году ему позвонили и сказали, что его персонаж появится в седьмой части. Он был этому очень рад.

«Атмосфера на съемочной площадке просто сказочная! Да и это культовый сериал нашей современности, и прикоснуться к нему еще раз, это просто подарок судьбы! Но затянувшийся бессмысленный военный конфликт, а потом и всеми «любимый» ковид-19, внесли свои правки в сценарий. Седьмой сезон выходит спустя восемь лет». Денис Шепотинник

Как отметил Денис Шепотинник, сериал снимали в Белоруссии и Грузии. Он не сомневается, что будет еще одна замечательная история, но, к сожалению, уже без него. Сам он к своему отсутствию в сериале относится философски.

Напомним, что Денис Шепотинник родился в Киеве в 1991 году. Известным на Украине стал именно благодаря «Сватам». В какой-то момент Шепотинник познакомился с Анной Кошмал, которая сыграла Женю Ковалеву в пятой части картины. Именно она предложила прийти ему на кинопробы. Сам он отмечал, что так и не понял, почему именно его выбрали на роль Кирилла Арсентьева в «Сватах».

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