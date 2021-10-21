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«В этом сезоне, к сожалению, без меня»: Шепотинник объяснил, почему его не будет в седьмых «Сватах»

Как отметил актер, он к этому относится философски.

«В этом сезоне, к сожалению, без меня»: Шепотинник объяснил, почему его не будет в седьмых «Сватах»
Денис Шепотинник. Фото: instagram.com/den_show_man/

Актер Денис Шепотинник в Instagram объяснил, почему его не будет в седьмых «Сватах». По его словам, в 2013 году ему позвонили и сказали, что его персонаж появится в седьмой части. Он был этому очень рад.

Денис Шепотинник и герои "Сватов"
Денис Шепотинник и герои «Сватов». Фото: instagram.com/den_show_man/

«Атмосфера на съемочной площадке просто сказочная! Да и это культовый сериал нашей современности, и прикоснуться к нему еще раз, это просто подарок судьбы! Но затянувшийся бессмысленный военный конфликт, а потом и всеми «любимый» ковид-19, внесли свои правки в сценарий. Седьмой сезон выходит спустя восемь лет».

Денис Шепотинник

Как отметил Денис Шепотинник, сериал снимали в Белоруссии и Грузии. Он не сомневается, что будет еще одна замечательная история, но, к сожалению, уже без него. Сам он к своему отсутствию в сериале относится философски.

Напомним, что Денис Шепотинник родился в Киеве в 1991 году. Известным на Украине стал именно благодаря «Сватам». В какой-то момент Шепотинник познакомился с Анной Кошмал, которая сыграла Женю Ковалеву в пятой части картины. Именно она предложила прийти ему на кинопробы. Сам он отмечал, что так и не понял, почему именно его выбрали на роль Кирилла Арсентьева в «Сватах».

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