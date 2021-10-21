«Я сразу подумал, что он подвинется»: Константинов вспомнил, как увел будущую жену у другого

По словам актера, ему в тот момент было плевать на все.

Актер Александр Константинов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как увел свою жену Карину Сабирзянову у другого.

«Я ее узнал на проекте «Голод». Мы жили тогда в соседних номерах. Карина объяснила, что у нее есть молодой человек, с которым она встречается. Но я сразу подумал, что он подвинется. Мне было плевать на все». Александр Константинов

По словам Александра Константинова, его будущая жена в итоге вышла замуж за другого.

«Но мы стали позже переписываться. Появились глобальные чувства и ощущения, что я не могу пройти мимо. Так мы и стали вместе», — заявил Александр Константинов.

Напомним, что Александр Константинов прославился по шоу «Голод» в 2003 году. Актер стал победителем проекта. Также он сыграл в таких фильмах, как «Возмездие», «Напарница» и «Крыша мира». С женой у них трое общих детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.