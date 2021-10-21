«Она падкая на мужчин, доверчивая, влюбчивая»: подруга Анастасии Макеевой – об актрисе

Подруга актрисы Анастасии Макеевой Тамара Космынина в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» заявила, что ее приятельница всегда была не равнодушна к мужчинам. При этом она очень доверчивая.
«Настя такой человек, она падкая на мужчин — доверчивая, влюбчивая».
В то же время собравшиеся в студии подруги Анастасии Макеевой отметили, что после свадьбы со строителем Романом Мальковым звезда мюзиклов резко изменилась.
Она почти перестала общаться с подругами. При этом девушки уверены, что муж Макеевой сильно сократил ее круг общения.
Напомним, что Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в мае нынешнего года. При этом строитель ради новой пассии бросил предыдущую жену с детьми.
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