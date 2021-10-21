«Нашла коса на камень»: звезда «Нюхача» Кяро рассказал о личной жизни

Всенародную популярность Кирилл Кяро получил благодаря главной роли в сериале «Нюхач». Четыре сезона его герой, обладающий особенными способностями организма, помогал раскрывать самые запутанные уголовные дела.

В личной жизни у Кирилла тоже все хорошо. Первой женой актера была однокурсница Анастасия Медведева. Их союз продлился недолго.

«Мы были молодые, темпераментные, эгоистичные, в общем, нашла коса на камень», — говорил о разводе актер.

Сейчас Кирилл живет с Юлией Дузь и воспитывает дочь Миру. Девочка родилась в 2018 году. Однако связывать себя узами законного брака Кяро не спешит. По его мнению, штамп в паспорте ничего не значит. К слову, Юлия увлекается керамикой. У нее есть мастерская по изготовлению подсвечников. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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