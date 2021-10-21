Дочь Кончаловского и Толкалиной с 16 лет жила с возлюбленным

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского – Мария вышла замуж осенью прошлого года. избранником 20-летней девушки стал бизнесмен из Калининграда по имени Никита. К слову, он старше Маши на девять лет. Накануне свадьбы она отметила, что жила с возлюбленным четыре года.

Путем несложных арифметических действий пользователи Сети подсчитали, что дочь Толкалиной рано повзрослела. Жить с молодым человеком с 16-ти лет ей разрешила мама.

«Я удивляюсь до сих пор, как такие разные люди находят друг друга и умудряются еще быть вместе. С ситцевой свадьбой», — писала в своем инстаграм Мария.

Напомним, в сентябре пара отметила первую годовщину официальной совместной жизни. О детях они пока не задумываются. Ранее Маша отмечала, что для этого нужны большие финансовые и эмоциональные возможности.

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