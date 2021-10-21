«Не ищу встреч»: Аршавин объяснил, почему общается со старшей дочерью и «позабыл» о младшей

Футболист Андрей Аршавин объяснил, почему общается со своей старшей дочерью Яной и «позабыл» о младшей – Есении.
По его словам, со старшими детьми он долгое время не виделся из-за телеведущей и экс-гражданской жены Юлии Барановской. Она делала все, чтобы этих встреч не было после их расставания.
Позже ей стало выгодно, чтобы Аршавин видел наследников, когда речь зашла о сумме алиментов. Сегодня он часто видится со старшей дочкой Яной, которая сама говорит, что отец ее во всем поддерживает.
А вот с Есенией футболист пока не видится. Он просто боится провокаций со стороны бывшей жены Алисы Казьминой, сообщает «Комсомольская правда».
«Поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней… Она моя копия».
Напомним, что Алиса Казьмина с детьми не так давно покинула по решению суда особняк матери Андрея Аршавина. Журналистка уже сняла себе другое жилье.
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