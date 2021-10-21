«Таких женщин надо поощрять на государственном уровне»: Керимова – о Королевой и ее дочери

Как отметила дизайнер, она уверена, что исполнительница не бросит свою девочку.

Дизайнер Аника Керимова выступила с достаточно неожиданным предложением. Она заявила, что такими людьми, как певица Наташа Королева, у которой есть внебрачная дочь, надо гордиться и обязательно их награждать.

«Таких женщин нужно поощрять на государственном уровне. Абсолютно уверена, что Наташа никогда не бросит девочку. Будет обязательно участвовать в жизни малышки, в ее воспитании». Аника Керимова

По словам Аники Керимовой, ее подруга знает все, что происходит с малышкой. Наташа Королева — заботливый и трепетный человек. Кроме того, как заметила Керимова, исполнительница отдала яйцеклетку не абы кому, а обеспеченному человеку. Бизнесмен долго мечтал о ребенке, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Наташа Королева подарила свою яйцеклетку другу-миллионеру. Так у нее появилась внебрачная дочь. Он отблагодарил певицу биткоинами.

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